Bruno Engler (PL) foi um dos poucos candidatos a poupar críticas ao prefeito Fuad Noman (PSD) durante o primeiro bloco do debate desta quarta-feira (11/9), transmitido pela TV Alterosa. Em vez disso, preferiu atacar Rogério Correia (PT).

"O atual contrato com empresas de ônibus foi feito pelo governo do PT", disse Engler a Correia. Vale lembrar que o candidato petista é crítico à situação do transporte coletivo da capital e promete fazer um novo contrato com o setor assim que assumir o mandato, caso seja eleito.

Em sua réplica, Correia aproveitou para alfinetar o concorrente na corrida eleitoral: "Bolsonarista promete rever o contrato. Eu vou fazer um contrato novo no primeiro dia do meu mandato", voltou a afirmar o candidato petista.

Engler aproveitou o tempo no ar para criticar a saúde pública em Belo Horizonte, dizendo que não falta investimento na área, mas, sim, gestão. "No meu governo, vamos ampliar o atendimento com telemedicina", disse o candidato. Ele prometeu ainda contratar mais médicos, dentre os quais, pediatras.