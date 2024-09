Na abertura do debate da TV Alterosa com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), nesta quarta-feira (11/9), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) respondeu às críticas sobre ser um parlamentar ausente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



Tramonte recebeu a pergunta do vereador Gabriel Azevedo. O candidato do MDB lembrou do caso por meio de uma fala do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que havia feito críticas quando era deputado estadual.

“O senhor não sabe, mas tenho 78 projetos de Lei apresentados, 18 aprovados. Tenho projetos aprovados de proteção a mulheres, crianças, idosos e adolescentes. Tenho projeto aprovado de proteção aos motociclistas, que penaliza aqueles que vendem e comercializam linha de cerol. O senhor não sabe, mas já destinei quase R$ 17 milhões de emendas a todos os hospitais filantrópicos de Belo Horizonte”, declarou.

Tramonte afirmou ainda que é um dos deputados mais atuantes da ALMG. “Trabalho se mede pela competência, pelo resultado”, declarou. O apresentador de televisão é parlamentar desde 2018, quando, na época, foi o candidato mais votado da história do parlamento.