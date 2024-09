Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11/9) aponta que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) segue na liderança pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com 27% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Fuad Noman (PSD), candidato à reeleição, com 20% da preferência do eleitorado. Em terceiro lugar aparece o deputado estadual Bruno Engler (PL) com 16%.

Fuad e Engler estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de 3%. Tramonte oscilou negativamente, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento feito entre 25 e 27 de agosto, quando tinha 30%. Fuad passou de 9% para 20% e Engler oscilou positivamente de 12% para 16%.

Os indecisos cairam de 10% para 7% e os votos brancos e nulos passaram de 6% para 9%. Foram ouvidas 1.002 pessoas entre os dias 8 a 10 de setembro. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número MG-08280/2024. A pesquisa foi contratada pela "TV Globo".

Confira os números:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (eram 30%)

Fuad Noman (PSD): 20% (eram 9%)

Bruno Engler (PL): 16% (eram 12%)

Duda Salabert (PDT): 11% (eram 12%)

Rogério Correia (PT): 5% (eram 6%)

Carlos Viana (Podemos): 4% (eram 8%)

Gabriel (MDB): 3% (eram 2%)

Wanderson Rocha (PSTU): 1% (era 1%)

Indira Xavier (UP): 0% (era 1%)

Lourdes Francisco (PCO): 0% (era 0%)

Indecisos: 7% (eram 10%)

Banco/Nulo/Não vai votar: 6% (eram 9%)