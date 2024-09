Quando os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte entrarem no estúdio da TV Alterosa no fim da tarde de hoje, estarão a 25 dias da votação em primeiro turno, em 6 de outubro. A partir das 17h30, entra no ar na televisão e no canal do Portal UAI no YouTube o terceiro debate entre os concorrentes ao comando Executivo municipal. Os sete nomes filiados a partidos com representação no Congresso Nacional foram convidados.

O programa terá duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate será mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.



Foram convidados para participar o deputado estadual Bruno Engler (PL), o senador Carlos Viana (Podemos), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o prefeito Fuad Noman (PSD), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o deputado federal Rogério Correia (PT). O debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, será dividido em quatro blocos. Os três primeiros colocam os candidatos frente a frente em confrontos diretos. Um concorrente será sorteado e terá 30 segundos para formular uma pergunta a um oponente de sua escolha.

Este terá 1 minuto e 30 segundos para a réplica. O desafiante terá 1 minuto para réplica e o desafiado, 30 segundos para tréplica. O formato determina que todos os participantes façam e respondam aos questionamentos.



O quarto e último bloco será de considerações finais, com 2 minutos destinados a cada candidato. Todas as regras foram apresentadas a todos os candidatos e suas campanhas e aprovadas previamente. A repercussão do debate será publicada no portal do Estado de Minas e na edição impressa do jornal nesta quinta-feira (12/9).



Os candidatos chegam ao debate da Alterosa em um contexto de disputa acirrada pelo segundo turno. Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (5/9), Mauro Tramonte aparece na liderança isolada com 29%, posto que já ocupava no levantamento de 20 e 21 de agosto. Fuad Noman (14%), Bruno Engler (13%) e Duda Salabert (12%) aparecem tecnicamente empatados na segunda colocação, já que a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

Em seguida, Rogério Correia tem 8%, Carlos Viana 5% das intenções de voto e Gabriel Azevedo, 2%. Fuad Noman foi o único a crescer além da margem de erro, saindo de 10% para 14%. Os demais tiveram variações dentro do intervalo determinado como incerto pela pesquisa.



O primeiro debate foi realizado antes mesmo do início oficial da campanha, em 9 de agosto. Organizado pelo Grupo Bandeirantes, o programa teve a participação dos sete candidatos com maior intenção de voto nas pesquisas e foi marcado por uma concentração de críticas ao atual prefeito. O debate da Bandeirantes também colocou pela primeira vez frente a frente os rivais mais claros da disputa pela PBH: Gabriel e Fuad; e Duda e Bruno Engler. Além disso, a polarização nacional se fez presente no embate entre o deputado estadual bolsonarista e Rogério Correia, vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados.



O segundo debate foi transmitido pela Rede Minas na terça-feira (3/9). Mauro Tramonte, Fuad Noman e Carlos Viana não comparecem e viraram das críticas mais contundentes dos presentes, em especial o líder das pesquisas e o atual prefeito.