Na próxima segunda-feira (16/9), das 9h às 11h, alguns dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irão se reunir para discutir suas propostas e compromissos com a infância e a adolescência. Já confirmaram presença Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Gabriel Azevedo (MDB) e Rogério Correia (PT).

Promovido pela Agenda 227 – iniciativa que busca inserir a temática da infância e adolescência como prioridade nas discussões eleitorais e políticas do Brasil –, o evento pretende proporcionar um espaço de diálogo entre os candidatos à PBH, população e representantes de organizações sociais. Também será apresentado o documento “Diretrizes para uma Gestão Municipal Comprometida com a Infância e a Adolescência”.

De acordo com Diego Alves, integrante da Rede Cidadã, é importante que os direitos de crianças e adolescentes sejam mais debatidos para além da pauta da Educação, à qual são comumente associadas.





“Quando candidatos falam de crianças e adolescentes, geralmente falam apenas de Educação, o que é um direito muito importante e fundamental, mas o direito das crianças vai além disso: Saúde, Lazer e Cultura são alguns exemplos. Todos esses temas que a gente não vê sendo debatidos, então a gente acha que é importante trazer isso para o diálogo com os candidatos”, declara ele ao Estado de Minas.





Ao todo, foram formuladas 18 perguntas direcionadas aos candidatos, que serão lidas por crianças durante o evento. Diego reforça o convite principalmente para pais e responsáveis por crianças e adolescentes que ainda não têm idade para votar.





“É importante que a sociedade compareça neste evento e leve os jovens para conhecer os candidatos e saber o que eles vão fazer especificamente para seus filhos e filhas, para as futuras gerações e levem isso em consideração na hora do voto, porque as crianças e adolescentes também são uma parte importante da sociedade e precisam fazer parte da nossa política como prioridade”, finaliza.

A conversa acontecerá no Colégio Salesiano e há disponibilidade de 500 vagas, sujeitas à capacidade do auditório. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário.





Serviço

Evento sobre infância e juventude com candidatos à PBH

Data: 16 de setembro de 2024 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 11h

Local: Colégio Salesiano BH - Avenida Amazonas, 6825 - Nova Gameleira, Belo Horizonte

Inscrições via formulário