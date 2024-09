O deputado federal e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Rogério Correia (PT) esteve na manhã desta terça-feira (10/9) no Risoleta Neves, na Região de Venda Nova, e revelou que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, virá à capital mineira no dia 18 para discutir uma solução definitiva para o déficit mensal de mais de R$ 2 milhões do hospital.

"Vamos ver junto aos governos do estado e federal que, a esta divida que eles (hospital) têm todo mês, se possa tapar buraco, e o hospital sobreviva adequadamente", afirmou o candidato.

O petista ainda se comprometeu, caso eleito, a criar ao menos três Unidades de Pronto Atendimento (UPA), priorizando as regiões Nordeste, Noroeste e da Pampulha. A do Noroeste seria construída em parte do território que pertencia ao aeroporto Carlos Prates.

As filas para exames e consultas também foi apontada por Correia como grande problema para a cidade. "São 28 mil pessoas aguardando filas só de cirurgias. Precisamos de um aumento em convênio com hospitais de pelo menos mais 400 leitos e vamos fazer que venham a existir em parceria com os hospitais que atendam ao SUS", afirmou.

O petista também propôs a contratação de mais servidores, ampliação das equipes e realização de convênios para ampliar o atendimento a população.

"É fundamental para desafogar filas de cirurgia. (...) Vamos distensionar e diminuir as filas de exames e consultas especializadas que será feita por meio do programa da Saúde que vamos fazer junto ao governo, o Mais Acesso a Especialistas", concluiu.