Adutora de mineradora rompe e fecha ponte em Brumadinho

O rompimento de uma adutora da Vale assustou moradores de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (28/4).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência na estrada BRU-0212, que liga Alberto Flores a Melo Franco, no distrito de Córrego do Feijão.

Segundo a Prefeitura de Brumadinho, não há impacto e dano ambiental constatado até o momento, mas a polícia ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente vão fiscalizar o local do incidente.

Ainda será apurado se houve danos a terceiros. Até o momento, não há registro de feridos e ilhados.

A prefeitura ainda informou que a mineradora responsável pela adutora identificou que o rompimento foi em uma tubulação de água que servia para controle de poeira, mas que isso ainda será apurado pela equipe de fiscalização.

Equipes da Defesa Civil estão no local juntamente com a Polícia Militar, e o comandante da região também acompanha a ocorrência.

No momento, as autoridades seguem em monitoramento da situação e aguardam a confirmação de informações técnicas por parte dos órgãos competentes. Nenhum representante da mineradora está no local, segundo a prefeitura.

A ponte de acesso está interditada, mas o trânsito segue em desvio.

“Reforçamos que não há risco às residências e às pessoas, e não se trata de risco de rompimento de barragem ou algo similar. Pedimos à população que evite circular nas imediações da ponte até que novas orientações sejam divulgadas”, explicou a prefeitura.



A Vale foi contactada para comentar o assunto mas ainda não respondeu ao pedido do Estado de Minas. Esta reportagem será atualizada assim que isso ocorrer.