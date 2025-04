MG-050 ficará interditada para detonação de rocha nesta terça (29)

A rodovia MG-050 ficará interditada nos dois sentidos para detonação de rocha na tarde desta terça-feira (29/4), na altura da cidade de Passos, no Sul de Minas.

Segundo a Via Nascentes, concessionária que administra a rodovia, o plano de detonação faz parte das obras de implantação do acesso ao distrito industrial de Passos.

O trânsito será interrompido nos dois sentidos na altura do quilômetro 347 entre 15h30 e 15h45. Por questões de segurança, a área será isolada em um raio de 800 metros.

“A interdição terá duração de aproximadamente 15 minutos. Durante toda a operação, haverá sinalização específica de obras, e os motoristas deverão reduzir a velocidade para 30 km/h e respeitar todas as orientações no local”, explicou a concessionária.

A Via Nascentes orienta que os condutores redobrem a atenção, sigam a sinalização e programem suas viagens com antecedência, considerando a execução das obras na rodovia.

Para mais informações, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 282 0505 (opção 2). O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.

Obra em andamento

A principal obra em execução no trecho da Via Nascentes está localizada em Passos, no Sul do estado. As intervenções incluem a implantação de um dispositivo de acesso ao Distrito Industrial da cidade e a duplicação do segmento entre o km 346,920 e o km 349,870, no sentido Passos.

O objetivo é garantir mais segurança e fluidez ao tráfego, especialmente diante do aumento previsto no fluxo de caminhões com a instalação de novas fábricas na região.