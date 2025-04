Homem morre em capotamento de veículo em Lagoa da Prata

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 52 anos, passageiro de um carro de passeio, morreu após o veículo capotar e sair da estrada, na rodovia MG-429, próximo ao trevo de Lagoa da Prata, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O acidente ocorreu no fim da noite de sábado (26/4). O veículo, segundo o Corpo de Bombeiros, seguia no sentido de Santo Antônio do Monte a Lagoa da Prata.

A vítima, conforme o Boletim de Ocorrências (BO), foi ejetada do veículo. A morte foi confirmada pelo Samu. O outro ocupante, o motorista, ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida e dependerá do relatório da perícia da Polícia Civil, que esteve no local.

