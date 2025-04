MG: polícia procura suspeito de chefiar laboratório de preparação de drogas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura um homem, de 39 anos, responsável por um laboratório de refino de drogas em Timóteo, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Nesse domingo (28/4), a corporação encontrou o espaço clandestino com itens utilizados na manipulação e embalagem de cocaína para o tráfico.

Segundo o boletim de ocorrência, o local foi identificado no bairro Novo Tempo em um trabalho da equipe de inteligência da 85ª Companhia do 58º Batalhão da PM, que vinha percebendo movimentações suspeitas na região.

No local, foram apreendidos uma prensa hidráulica, um liquidificador, duas barras de cocaína, rolos de plástico filme, uma colher, fitas adesivas e rolos de papel. As prensas ainda contavam com símbolos de personalização, como o símbolo do super-herói Batman.

De acordo com a PM, os itens são utilizados no refino e preparação para o tráfico de drogas.

O responsável pelo local foi identificado, mas não estava presente no momento. A polícia segue em diligências para a localização.

