BH: guerra do tráfico de drogas faz mais uma vítima

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

No meio da madrugada deste sábado (26/4), um grito desesperado de uma mãe: “É meu filho, é meu filho.” À sua frente, em um escadão da antiga Rua JK, no Bairro Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, o corpo de um jovem de 19 anos, morto com 14 tiros de fuzil.

Segundo informações da Polícia Militar, oito homens chegaram de carro à comunidade e foram direto à casa da vítima. Eles diziam ser da Polícia Civil e afirmaram que tinham ido buscar um criminoso.

Assim, foram até a casa do jovem, que foi tirado à força do local e levado até o escadão, onde foi executado.

O terror não parou com a morte. Após a execução, os homens seguiram até um beco e picharam paredes com símbolos do Comando Vermelho (CV), facção carioca ligada ao tráfico de drogas.

Também deixaram um recado para um traficante antigo que atua no Taquaril e que teria se aliado a uma facção rival do Comando Vermelho, o TCP (Terceiro Comando Puro). Ele está jurado de morte.

Segundo a PM, o jovem morto nesta madrugada era aliado desse homem que foi jurado de morte, o que seria consequência da guerra entre o Comando Vermelho e o TCP que chegou a Belo Horizonte.



O mandante da execução, segundo a Polícia Militar, seria um homem de 37 anos, um dos chefes do tráfico, que tem vários mandados de prisão em aberto, além de uma fuga registrada em 2023, quando escapou do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Ele teria ido para o Rio de Janeiro, se aliado ao Comando Vermelho, retornado posteriormente a Belo Horizonte e, desde então, vem cometendo uma série de crimes, especialmente homicídios no Taquaril, entre eles o assassinato do filho de outro traficante do bairro.



Esse homem e o outro traficante teriam sido amigos de infância, mas acabaram se tornando inimigos, o que deflagrou a guerra.

