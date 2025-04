BH: policiais matam cachorro durante cumprimento de mandado de busca

Policiais civis invadiram uma casa e mataram um cachorro nessa quinta-feira (24/4) no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a equipe cumpria um mandado de busca e apreensão em endereço previamente identificado.

Conforme informações da ocorrência, ao chegarem no local os policiais se depararam com um portão de ferro aberto e diversos cães no quintal.

Ao se aproximarem, a equipe percebeu que os animais estavam agitados. "Com o intuito de preservar a integridade dos policiais e minimizar qualquer risco, foi utilizado spray de pimenta na tentativa de conter os cães. Apesar da medida, os animais não recuaram", informou a PC em nota.

No momento em que um dos agentes empurrou levemente o portão para visualizar o interior da casa, um cachorro de grande porte, da raça pastor alemão, conseguiu fugir para a rua e avançou em um policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante da iminente ameaça, o agente efetuou um disparo, atingindo o animal, que morreu. "Prontamente, a equipe prestou os devidos esclarecimentos à família residente no local e apresentou o mandado judicial. Reforçamos o compromisso da Polícia Civil com a legalidade, o respeito aos direitos dos cidadãos e à integridade de todos os envolvidos em suas ações", diz em nota.