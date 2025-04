Jovem é morto a tiros enquanto pilotava moto na Grande BH

Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros enquanto pilotava a própria moto no centro histórico de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (22/4). A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído no chão com marcas de perfurações de arma de fogo no tórax e no rosto, por volta das 20h. Ele ainda apresentava sinais vitais e os policiais tentaram levá-lo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará, mas o homem morreu no caminho.

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima pilotava uma motocicleta de modelo Honda CG 160 no sentido bairro quando foi abordada por dois suspeitos em outra moto. Eles dispararam contra o jovem, que caiu no chão.

Segundo registros, um dos autores desceu da moto, se aproximou da vítima, efetuou mais disparos e golpeou o homem com um capacete. Eles fugiram após o ataque.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM recebeu a informação de que os suspeitos, já conhecidos no meio policial, eram moradores do bairro Adelmolândia. As equipes foram à casa deles, mas não os encontraram. A motivação para o crime ainda não foi definida.

O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. As investigações seguem com a Polícia Civil.

Com informações de Isabella Alvim/TV Alterosa