Batida causa interdição de rodovia em MG; duas pessoas ficam feridas

A BR-354, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, ficou interditada após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na tarde desta terça-feira (22/4). Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por voltas das 15h perto do trevo de acesso ao aeroporto da cidade. Os veículos teriam batido de frente na rodovia.

Com o impacto da batida, o carro ficou quase que totalmente destruído. O caminhão também teve muitos danos e ficou atravessado na pista, bloqueando a passagem de outros veículos. A pista já foi liberada.

As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias. O transporte foi feito por uma Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).