MG: confira o balanço das estradas federais e estaduais durante o feriadão

Com o feriado prolongado da Semana Santa, de sexta (18/4) a segunda-feira (21/4), o aumento do fluxo de veículos nas estradas estaduais e federais de Minas foi alvo de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), que divulgaram nesta terça-feira (22/4) um balanço dos acontecimentos nas rodovias. Ao todo, 23 óbitos foram registrados, sendo 10 em estradas federais e 13 em estradas estaduais.

Durante a Operação da PF, foram realizados 7.182 testes de alcoolemia e 160 motoristas foram autuados por embriaguez, sendo que desse total dois acabaram detidos. Já de acordo com a PM, nas estradas estaduais foram registradas 631 infrações por embriaguez.

No período de 17 a 21 de abril, a PRF registrou 118 sinistros com 145 vítimas de ferimentos e 10 óbitos. Em 2024, o feriado da Semana Santa não coincidiu com o feriado de Tiradentes e teve um período menor de duração, motivo pelo qual a corporação não considera a comparação entre os 2025 e 2024. Já a PM apontou uma redução de 23,53% de vítimas fatais com relação ao mesmo período do ano passado, sendo 17 óbitos em 2024 e 13 em 2025.

Nas estradas estaduais, foram empregados 634 policiais em 236 viaturas por dia. Dezoito veículos furtados/roubados foram recuperados, 17 armas de fogo apreendidas, entre elas um fuzil, e 203 pessoas foram presas. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Militar, durante as 1.821 operações realizadas, foram apreendidos 85 barras de cocaína/crack.

A PRF aponta 9.369 flagrantes de veículos transitando com excesso de velocidade nas rodovias federais mineiras, com 657 motoristas sendo autuados cometendo algum tipo de ultrapassagem proibida. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no decorrer do feriado mais de 8 mil veículos foram fiscalizados e cerca de 10 mil pessoas participaram de algum procedimento de fiscalização em ações da PRF no estado.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.