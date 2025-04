Volta do feriado provoca trânsito pesado na BR-040 nesta terça-feira (22/4)

A volta para casa depois do feriado prolongado de Semana Santa e Tiradentes se faz tumultuada para quem planejou a viagem para a manhã desta terça-feira (22/4). Motoristas que trafegam pela rodovia BR-040 encontram trânsito pesado no sentido Belo Horizonte nas regiões Metropolitana e Central do estado. A EPR Via Mineira, concessionária responsável pela rodovia, estima que 281 mil veículos passarão pela estrada até hoje.

Na Grande BH, motoristas encontram retenção na altura do viaduto de Ribeirão das Neves, próximo ao quilômetro 514. De acordo com a unidade operacional de Nova Lima, responsável pelo trecho, a retenção foi agravada por um acidente envolvendo uma motocicleta e o volume de veículos pós feriado, apesar do congestionamento no trecho ser constante.

Conforme atualizações do aplicativo Waze, o trecho da BR-040 em Contagem, no sentido Belo Horizonte de encontro com o Anel Rodoviário, conta com um congestionamento de 7,5 quilômetros às 9h.

O tráfego não está diferente na Região Central de Minas Gerais. Conforme a unidade da PRF em Congonhas, a 60 quilômetros da capital, o trânsito da manhã desta terça-feira na rodovia conta com uma fila de aproximadamente oito quilômetros, com um grande volume de ônibus no sentido Belo Horizonte.

Ao Estado de Minas, a unidade operacional informou que a contenção se deve a gargalos que incluem estreitamento de pista por pontes, o que causa maior congestionamento em um contexto de grande volume de veículos, que começou a partir da noite de domingo (20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia