Homem é morto a tiros enquanto pilotava moto em Ribeirão das Neves

Um homem, de 28 anos, foi morto a tiros enquanto pilotava moto no bairro Santo Antônio, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (20/3).

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem sem sinais vitais aparentes na Rua Carlos Guadanini e a morte foi confirmada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por disparos nas costas, em um dos ombros e no rosto. No local, foram encontradas nove cápsulas de calibre 9 milímetros, além de R$ 520 em espécie e dois celulares.

A moto que pilotava foi removida ao pátio do Detran e demais pertences entregues a uma irmã da vítima, que acompanhou a ocorrência.

O homem não tem registros de passagens pela polícia e nenhuma testemunha foi encontrada para indicar a dinâmica do crime ou possíveis suspeitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para mais investigações, que seguem com a 10ª Delegacia de Polícia Civil em Ribeirão das Neves.