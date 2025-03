MG: PM confirma morte de soldado ferido em acidente na BR-135

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O policial militar Rodrigo Gondim do Nascimento Amorim morreu nesta quinta-feira (20/3) após ficar gravemente ferido em um acidente com uma viatura. A informação foi confirmada pela corporação, que lamentou a perda do militar. O sinistro aconteceu na BR-135, na altura do Km 603, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, na última terça-feira (18/3).

Soldado Rodrigo tinha 32 anos e era lotado no 1º Batalhão de Rondas Ostensivas com Cães da 220ª Companhia Tático Móvel do 42º Batalhão da PMMG, em Curvelo.

Pelas redes sociais, o comandante do 42º BPM, tenente-coronel Mauro Lúcio Siqueira Júnior, prestou condolências aos amigos e familiares do servidor. “Nossas condolências aos familiares e amigos por essa irreparável perda, rogando a Deus para que conceda muita força e consolo a todos nesse momento de dor, em que o coração busca abrigo na fé”, escreveu.

Rodrigo e um sargento voltavam de uma ocorrência em Corinto, a 48 quilômetros de Curvelo, quando sofreram o acidente. O soldado, que estava na direção da viatura, perdeu o controle do veículo, que capotou diversas vezes.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no momento do sinistro chovia muito. Os militares foram socorridos e levados para o Hospital Imaculada Conceição, em Curvelo. O sargento teve ferimentos leves e foi medicado, enquanto Rodrigo sofreu traumatismo craniano grave.

“Com grande tristeza, nos solidarizamos com a família, amigos e companheiros de farda neste momento de perda irreparável. O SD Gondim sempre se destacou por sua dedicação à missão e compromisso com a segurança pública, deixando um legado de honra e bravura”, afirmou em nota de pesar o comandante geral da PMMG, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia.