BH: suspeito de integrar gangue especializada em furto de celulares é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, que não teve a idade informada, foi detido suspeito de furtar aparelhos celulares em bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (20/3) logo após uma pessoa acionar a Polícia Militar para reportar o crime, na Rua Mato Grosso, no Bairro Santo Agostinho.

A ação para identificação do suspeito começou depois que a vítima conseguiu rastrear o aparelho celular. Em posse dessas informações, os militares localizaram o homem no Bairro Jardim Guanabara, na Região Norte da cidade.

De acordo com o sargento Henriques, com o suposto autor dos furtos foram encontrados seis celulares, todos da marca IPhone, três cartões de crédito em nome de terceiros, uma placa de motocicleta e dois capacetes. Durante a abordagem, o homem ainda confessou que faz parte de uma gangue especializada em furto e roubo de eletrônicos que atua majoritariamente na Região Centro-Sul.

“Ele [o suspeito] afirmou que faz parte de uma quadrilha especializada, portanto por temer represália de outros integrantes não quis passar mais informações. No entanto, ele nos disse que o grupo possui integrantes especializados em remover a queixa de furto do sistema do aparelho e trocar a placa mãe do telefone, para habilitar o celular novamente”, explicou o sargento ao Estado de Minas.

Ainda conforme a Polícia Militar, os integrantes do grupo observam pessoas que estão usando o aparelho na rua para, em momento oportuno, furtá-los. Os suspeitos, normalmente, fazem as abordagens em motos e em duplas.