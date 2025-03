MG: passageiro é preso em ônibus de viagem com 36 barras de maconha

Um homem de 22 anos foi preso com 36 barras e dois pacotes de maconha durante uma blitz de trânsito na BR-381, nesta quinta-feira (20/3). A Polícia Militar abordou o ônibus em que o suspeito viajava, nas proximidades do bairro Cachoeira do Vale, em Timóteo, no Vale do Rio Doce. O homem revelou, durante a operação, que iria receber o valor de R$2.300,00 para transportar o material da cidade de Osasco, em São Paulo.

Segundo a PM, o suspeito demonstrou bastante nervosismo com a presença policial, e disse estar indo para casa de uma pessoa na cidade de Timóteo, mas não soube informar o endereço. Durante as buscas, a polícia encontrou um ticket de bagagem referente a uma mala, que durante a abordagem inicial o homem negou possuir.

Na mala foram encontradas 36 barras de maconha, dois pacotes com a mesma droga, e de acordo com o suspeito, o transporte do material iria lhe render R$2.300,00. A ocorrência de trafico de drogas foi encerrada na delegacia de Polícia Civil de Timóteo.

*estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos