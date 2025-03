BH: acidente no Anel Rodoviário mata motociclista e interdita trânsito

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Um motociclista, de 35 anos, morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (20/3), no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. A fatalidade aconteceu no viaduto sobre a Avenida Cristiano Machado, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste da capital, no sentido Rio de Janeiro.





De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o acidente envolveu a moto e outros três veículos. Com a batida, o motociclista caiu, foi atingido por um dos veículos e ficou inconsciente.





Devido à colisão, a via foi interditada no sentido Rio de Janeiro, o que provocou congestionamento até o Bairro Jardim Vitória. No sentido Governo Valadares, a via também está com o trânsito comprometido.





O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito ainda no local. Também segundo o Samu, uma mulher, de 35 anos, foi socorrida e encaminhada para o hospital.

