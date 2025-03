Vendedora em shopping de Minas furta quadros em exposição

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (20/3) por furtar dois quadros de uma exposição em um shopping na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O detalhe é que ela se aproveitou do fato de ser vendedora contratada para cometer o crime. As artes foram recuperadas.

A suspeita tem 50 anos e trabalhava apenas há um dia no centro comercial quando cometeu o crime. Ela foi detida pela 2ª Subinspetoria de Polícia Civil em Uberlândia. Os investigadores receberam informações de outra funcionária de loja do mesmo shopping, que suspeitou da mulher.

A suspeita confessou o crime, disse que retirou os quadros da exposição e contratou um motoboy para levá-los até a sua casa, no Bairro Martins, região central da cidade. Os policiais foram à residência e encontraram os quadros.

O autor e dono das obras foi informado e acompanhou o caso. Ele foi convidado pelo shopping para fazer parte de uma exposição. Os quadros são esculturas emolduradas, feitos de fios náuticos, terracota e estão avaliados em R$ 830 cada um.

