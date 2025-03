Grupo é indiciado por morte de adolescente no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) anunciou, nesta quinta-feira (20/3), o indiciamento de seis pessoas pelo assassinato de um adolescente, de 16 anos, ocorrido em 1º de julho de 2024, no Bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba.

Todos foram indiciados por homicídio qualificado, organização criminosa armada e corrupção de menores. Além deles, um adolescente também será responsabilizado pela prática de ato infracional análogo aos crimes.

A investigação envolveu oitivas, análise de documentos, além de cooperação com a Polícia Militar (PMMG) e a comunidade. Segundo apurado, a vítima foi alvo de uma emboscada por parte dos suspeitos, sendo atingida por disparos de arma de fogo. O adolescente ainda tentou fugir, mas foi perseguido por quatro suspeitos em duas motocicletas.

A perseguição terminou no terreno de uma empresa onde a vítima foi atingida por um disparo no rosto, morrendo no local. Os outros três indiciados teriam auxiliado no planejamento do crime.

Levantamentos apontaram, ainda, que existe uma ligação entre a morte do adolescente e outros dois homicídios, ocorridos em 29 de junho e 12 de agosto de 2024, sugerindo a atuação de um grupo criminoso que inclui menores de idade.

O inquérito do homicídio de 12 de agosto já foi encaminhado ao Judiciário, enquanto o de 29 de junho está em fase final de apuração.

