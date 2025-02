Pai e filho são presos suspeitos de assassinato e tráfico de drogas em MG

Um pai, de 40 anos e o filho dele, de 20, foram presos por suspeita de assassinarem um homem, de 49, no Bairro Vitória, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (5/2). A dupla também é acusada de tráfico de drogas e posse ilegal de arma.

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada durante patrulhamento no bairro, por volta das 19h, com uma denúncia de disparos de arma de fogo. Os policiais se deslocaram à Avenida Laender Avelar e encontraram um homem caído no chão com ferimentos aparentes no maxilar e no ombro direito, mas consciente.

Uma ambulância do Samu fez os primeiros atendimentos ao homem no local e o encaminhou ao Hospital de Pronto Socorro, mas ele morreu a caminho da unidade de saúde. Segundo registros policiais, a vítima tinha passagens por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia também dava conta que o homem tinha sido baleado por dois indivíduos em uma moto preta, na rua atrás da Avenida Laender Avelar, a Rua D. A equipe seguiu em direção ao endereço indicado e, no percurso, encontrou vários cartuchos de calibre 9 milímetros e sangue pelo chão, o que indica, segundo os militares, perseguição dos autores contra a vítima.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e encontrou cinco cartuchos vazios de calibre .380 no local, além de recolher 16 cartuchos de calibre .380 com moradores da região. Eles pegaram o material no chão antes que as viaturas chegassem à cena do crime.

Uma testemunha relatou aos policiais que a vítima saía da casa dela, na Rua D, quando ouviu o som de uma motocicleta se aproximar e, na sequência, houve vários disparos de arma de fogo. Outra testemunha, vizinha da mulher, informou aos policiais que também ouviu os disparos de arma de fogo e que um dos tiros atravessou o portão de sua casa, atingindo uma moto estacionada.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais receberam denúncias sobre os possíveis autores do crime e a indicação de onde eles moravam. A equipe se deslocou ao local e encontrou o primeiro suspeito, de 40 anos, que autorizou a entrada. Após buscas com o apoio das Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) foram encontradas duas porções de substância similar a crack fracionadas para venda, além de três estojos deflagrados.

Entre o forro e o telhado da casa, os policiais também encontraram um revólver calibre .38, carregado com cinco cartuchos, além de outros dois cartuchos intactos. O segundo suspeito apontado pelas testemunhas, filho do dono da casa, de 20 anos, também estava no local. Os dois homens foram encaminhados ao Hospital Regional e, na sequência, conduzidos à Delegacia de Plantão.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que poderá contar com as imagens das câmeras de segurança presentes na rua em que foram efetuados os disparos.