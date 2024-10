Um adolescente de apenas 12 anos, apreendido neste sábado (12/10) pela Polícia Militar, é um dos suspeitos de envolvimento na morte de um homem, de 26, em agosto deste ano, durante uma carreata do Coronel Sandro (PL), então candidato à Prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, que acabou vencendo as eleições municipais.

Nesta manhã, os militares cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Infância e Juventude do município. O adolescente foi encontrado durante um patrulhamento de rotina e integrava um grupo que, ao perceber a aproximação da polícia, tentou escapar.

Outro jovem, de 17, também foi apreendido por suspeita de participação no homicídio. Os militares foram recebidos na casa do rapaz pela mãe dele. A mulher levou os policiais até o quarto do filho, momento em que o adolescente foi acordado. Um terceiro suspeito ainda está foragido.

Como procedimento de praxe, os dois passaram por atendimento médico e foram levados ao Centro Socioeducativo de Ipatinga, onde permanecem à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Em 20 de agosto, no Bairro Santos Dumont, em Governador Valadares, três indivíduos, sendo dois em bicicletas e um a pé, se aproximaram do grupo que participava do ato de campanha do Coronel Sandro (PL), então candidato à prefeitura da cidade, e atiraram na direção de um rapaz que estava na calçada. Ele tentou fugir, mas acabou baleado e morreu. A perícia constatou um disparo na cabeça e dois na perna esquerda.

Um idoso, membro da equipe do então candidato a prefeito, também foi atingido de raspão no pé direito, sendo socorrido por terceiros até um hospital, onde foi medicado e liberado. Nas redes sociais, Coronel Sandro afirmou na ocasião que sua campanha havia sido alvo de um tiroteio.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e questionou se há informações do que teria motivado o tiroteio. Caso ocorra o retorno, esta publicação será atualizada.