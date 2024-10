O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou a morte dos quatro militares e dois civis que estavam à bordo do helicóptero Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que caiu na Serra de Ouro Preto, na região Central, no início da noite desta sexta-feira (11/10) e informou que estará presente no velório, que será feito em conjunto no colégio Santa Marcelina.

"Hoje, infelizmente, eles (bombeiros) foram as vítimas. Tiveram de ser resgatados", lamentou o governador, que também afirmou que posteriormente cada família fará o enterro de seus entes.

O acidente ocorreu ao final de uma operação de resgate de um avião monomotor que caiu na mesma região também na tarde de sexta.

O resgate do helicóptero foi feito por bombeiros, polícia militar e pelas Forças Aéreas do Brasil (FAB). Apesar da principal suspeita da causa do acidente ser o mau tempo, com chuva e neblina, ainda é agudardada a perícia.

"Agora é aguardar a perícia técnica para que qualquer coisa que possa gerar esse tipo de falha nunca maos ocorra", concluiu Zema.

As vítimas são o capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro do SAMU Bruno Sudário.

