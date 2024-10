Amigos e colegas de trabalho do enfermeiro Bruno Sudário usaram as redes sociais para lamentar a morte do integrante da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Nova Lima, na Grande BH. Ele era um dos tripulantes do Arcanjo 04, helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que caiu em Ouro Preto, na região central de Minas. Além dele, outras cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, nenhuma sobreviveu.







“Luto no SAMU!!!! Hoje estou muito triste e pensativa! Como é a nossa vida! Infelizmente perdemos um amigo, um parceiro, excelente profissional!!! Bruno Sudário!!! Ainda não consigo acreditar!!! Tantas vidas nosso amigo salvou!! Fatalidade! Acidente com aeronave vitimou nosso amigo!!!! Só Deus pra consolar todo o sistema e a família!!! Bruno sentiremos muito sua falta! Mas sabemos que, quando chega a hora, não há nada que possamos fazer!!! Vai em paz, meu amigo, descansar nos braços do pai”, escreveu uma mulher.

Outro integrante da equipe compartilhou uma foto de Bruno com os colegas, em que ele aparece sorridente e usando o uniforme do SAMU. “Você sempre será um exemplo pra todos nós, Bruno Sudário! SAMU Nova Lima está em luto”, escreveu na legenda.

“Coração sangrando! Bruno Sudário, Deus abençoe sua família”, disse um terceiro perfil. “A vida dá muito ADEUS”, lamentou outro.





Segundo o perfil de Bruno nas redes sociais, ele era casado e pai de dois filhos. Ele se graduou em Enfermagem em 2012, na Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS), e era pós-graduando em Enfermagem Aeroespacial e Urgência e Emergência Pediátrica e Neonatal pela Faculdade UNYLEYA .





Além de Bruno, estavam a bordo o capitão Wilker Tadeu Alves, tenente Victor Sterling, sargento Wellerson, sargento Gabriel e o médico Rodrigo Trindade, segundo informações iniciais do Batalhão de Operações Aéreas. O Arcanjo 04 desapareceu na tarde de sexta-feira, quando atuava nas buscas de avião monomotor que colidiu na Serra de Ouro Preto, matando o piloto, na tarde de ontem.