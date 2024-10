Dois dias após as eleições, o vice-prefeito eleito de Senhora de Oliveira, no Campo das Vertentes, foi detido por descumprir medida protetiva de sua ex-companheira, de 44 anos.





Nelito Gonçalves Heleno, de 56 anos, filiado ao PL, possui ao menos três registros de boletins de ocorrência por violência doméstica, sendo o mais recente registrado na última terça-feira (8/10).





De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), Nelito foi levado para o Presídio de Conselheiro Lafaiete, onde permanece à disposição da Justiça. A defesa de Nelito e o partido foram procurados, mas não responderam até a publicação desta matéria. O espaço segue em aberto.





Jogou cerveja na ex-mulher





Segundo a Polícia Militar, a ex-companheira ligou para o 190 após a chegada de Nelito em sua residência, na última terça, dois dias depois de ele ter sido eleito vice-prefeito da cidade.





No local, Nelito teria insultado a ex-esposa e jogado cerveja em suas roupas. Quando a viatura chegou, a vítima apresentou o documento da medida protetiva em vigor contra o vice-prefeito eleito.

Nelito, por sua vez, negou as acusações, alegando que havia sido convidado pela ex para tomar cerveja e que, enquanto dançavam, teria derramado a bebida acidentalmente. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde Nelito recebeu voz de prisão pelo descumprimento da medida judicial.





Histórico de violência doméstica





O histórico de violência doméstica de Nelito Gonçalves inclui outras denúncias anteriores. A primeira foi registrada em 2017, quando a mesma ex-companheira afirmou que ele a atropelou após uma discussão, resultando em hematomas e arranhões que a levaram a procurar atendimento médico.





Sete anos depois, no começo de 2024, a mesma mulher procurou a polícia novamente, alegando que, após cerca de 20 dias de separação de Nelito, com quem teve uma união estável de cerca de 9 anos, ele a ameaçou de morte. Na ocasião, ele teria dito: "Se não for minha, não será de mais ninguém", além de persegui-la em locais que ela frequentava e enviar mensagens, e-mails e ligações com comportamentos de controle excessivo.





Além dessas ocorrências, outra ex-companheira também registrou um boletim contra Nelito em 2016, acusando-o de ameaça e atropelamento. Na época, a polícia realizou buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.

A chapa que elegeu Nelito como vice-prefeito de Senhora de Oliveira teve 2.541 votos, o que representou 50,38% do eleitorado da cidade. Antes, ele já havia sido eleito três vezes como vereador no município.