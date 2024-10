Dois homens armados invadiram a casa dos pais do deputado estadual Bim da Ambulância (Avante), na manhã desta sexta-feira (11/10), no Bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Os suspeitos teriam apontado armas em direção ao pai e à mãe do parlamentar e estavam em busca de dinheiro.

Em vídeo publicado numa rede social, o deputado registrou o momento em que seus pais relatavam o ocorrido aos policiais militares que atenderam a ocorrência. Segundo disse o pai do parlamentar, Márcio Roberto, na hora da invasão estavam ele e a esposa, mãe de Bim, dentro da casa.

Os suspeitos teriam pedido para casal ficar quieto pois sabiam que tinha dinheiro na casa, que era uma "fita dada", e que não pretendiam matá-los. Os homens reviraram cômodos da casa e levaram R$ 75 mil em dinheiro que estava num cofre. Deste montante, R$ 60 mil era de um funcionário do pai de Bim. O funcionário pretendia comprar um lote com o dinheiro. O restante, R$ 15 mil, o pai do deputado estava reservando para pagar o IPTU do próximo ano. Também foram roubados documentos, entre eles a carteira de bombeiro militar do pai e cartoes de banco. A mãe do deputado relatou que um dos suspeitos vestia uniforme da Cemig.

Ainda na publicação, Bim pediu para que os criminosos devolvessem os pertences roubados, e compartilhou imagens de câmeras de monitoramento que mostram um carro, Chevrolet Onix vermelho, que teria sido utilizado pelos suspeitos. “Esses mesmos bandidos que cometeram esse assalto hoje foram presos na semana passada, dia 4, e já estão cometendo novos crimes. É lamentável”, reclamou o deputado.







A Polícia Militar (PMMG) informou que informações sobre o caso serão repassadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) devido à ocorrência envolver um bombeiro militar veterano - o pai de Bim. O CBBMG, por sua vez, informou não ter havido demanda de atendimento pré-hospitalar e que "o local segue à disposição dos órgãos responsáveis pela ocorrência".