O deputado estadual Bim da Ambulância (Avante) relatou aos seus seguidores que sofreu uma tentativa de assalto, na noite dessa quarta-feira (28/2). Em suas redes sociais, o parlamentar detalhou o caso e tranquilizou seus apoiadores. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o parlamentar, ele foi abordado por um homem enquanto entrava na garagem de casa. “Cena de filme do car.... Que sensação horrível, chegando dentro do barraco, os camaradas já me cercaram com uma Fiat Strada”, relatou.

Conforme o parlamentar, os assaltantes chegaram a invadir sua garagem enquanto ele era ameaçado com uma arma. “O passageiro desceu com o “oitão” (sic), só gritando: “mão na cabeça, desce, desce, desce. Eu comecei acelerar, bati no carro e saí empurrando o carro dele”, relatou.

Ao conseguir empurrar o carro para fora da residência, Bim da Ambulância fugiu dos assaltantes, que o seguiram de carro ao invés de invadir a residência.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o parlamentar se dirigiu à 14ª Companhia da Polícia Militar. A corporação obteve imagens das câmeras de segurança, no qual é possível ver os assaltantes abordando Bim da Ambulância. No entanto, devido a posição da câmera, as imagens não colaboraram para a identificação do veículo nem dos suspeitos.

Em seu relato, o parlamentar disse que achou que os assaltantes eram seguidores. “Pensei que era seguidor chegando pra tirar foto. Na hora que a Manu (filha) abre o portão para eu colocar o carro aqui dentro, o camarada já desce com o “oitão” na minha cara (...). Eu não sabia se era pra me executar, se era pra roubar”, contou.

De acordo com o parlamentar, ele e a família estão bem.