Um homem, de 35 anos, foi morto a facadas ao invadir casas na madrugada desta quinta-feira (10/10), no Bairro Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, o morador da residência invadida, de 28 anos, relatou que chegava em casa do trabalho quando um vizinho alertou que havia um indivíduo no imóvel.

O homem ouviu barulho de telha quebrando, foi até o segundo andar da casa e se deparou com o indivíduo caído. O morador pediu para que uma prima pegasse uma faca para se defender, entrou em luta corporal com o homem e o esfaqueou, sem conseguir se lembrar de quantos golpes deu no indivíduo.

Duas pessoas relataram à polícia que o mesmo homem havia invadido outras casas na região.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, confirmou a morte do homem no local e constatou ferimentos no pescoço e na nuca da vítima. A faca usada no crime foi apreendida e o corpo encaminhado para o IML.

Apesar de ter alegado legítima defesa, o morador foi preso por homicídio e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.