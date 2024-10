No Bairro Santo Antônio, chuva aliviou o calor dos últimos dias

Alguns bairros da Região Centro-Sul de Belo Horizonte, como Santo Antônio e Funcionários, registraram pancadas de chuva na noite desta quarta-feira (9/10). A Defesa Civil da capital mineira classificou a precipitação como fraca.

A chuva também apareceu em outras regiões da cidade. Ainda de acordo com a Defesa Civil, no Barreiro, as pancadas também foram fracas. Já na Região Oeste, o fenômeno foi mais intenso e recebeu a classificação de moderado.

A chegada de uma frente fria, responsável pelas chuvas desta quarta-feira, deve acabar com um dos maiores períodos de seca já registrados em Belo Horizonte. Desde o último dia 19 de abril, a capital mineira não registrava chuvas mais volumosas. Embora a cidade tenha registrado precipitações no dia 22 de setembro, ocorreram de maneira isolada.



Segundo a prefeitura, até domingo (13/10), deve chover em volume que pode variar de 80 mm até 120 mm. Os dias com maior chance de precipitação intensa serão na quinta (10/10) e sexta-feira (11/10), com estimativas em torno de 50 mm e 30 mm, respectivamente.

