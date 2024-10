As precipitações mais intensas devem ocorrer na quinta (10/10) e na sexta-feira (11/10)

A previsão indica fortes chuvas para os próximos dias em Belo Horizonte, com possibilidade de rajadas de vento e granizo. Segundo a prefeitura, até o próximo domingo (13/10), o volume acumulado pode variar entre 80 mm e 120 mm. Os dias com maior chance de precipitação intensa serão quinta-feira (10) e sexta-feira (11), com estimativas em torno de 50 mm e 30 mm, respectivamente.

Devido à possibilidade de fortes chuvas que podem causar transtornos na cidade, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) emitiu um alerta até domingo e anunciou medidas para mitigar os impactos de possíveis inundações, enchentes e deslizamentos.

Na quinta-feira, terá início os trabalhos no Posto de Comando do Centro Integrado de Operações (COP-BH), onde 16 instituições estarão presentes na sala de controle, monitorando em tempo real eventuais ocorrências pela cidade por meio de câmeras.

A Guarda Municipal contará com 200 agentes em 95 viaturas, além de outros 600 guardas disponíveis para atuar no bloqueio de vias e na segurança de áreas que forem isoladas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os principais locais monitorados durante as chuvas serão:

- Avenida Teresa Cristina

- Avenida Francisco Sá

- Avenida Silva Lobo

- Avenida Joaquim Murtinho

- Avenida Prudente de Moraes

- Avenida Silviano Brandão

- Avenida Bernardo Vasconcelos

- Estação São Gabriel

- Avenida Prof. Heráclito Mourão

- Avenida Sebastião de Brito

- Avenida Vilarinho