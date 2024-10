O vídeo de um adestrador agredindo um pitbull no Parque de Exposições de Juiz de Fora, na Zona da Mata, viralizou nas redes sociais. Os animais estão sob a responsabilidade do Canil Municipal, que, no entanto, não comporta animais de grande porte. Por isso, eles permanecem no Parque de Exposições, que está desativado.

No vídeo, é possível perceber que o adestrador chega a chutar as patas do cachorro após levantá-lo pela guia. A gravação foi feita de um imóvel anexo ao Parque de Exposições.

As imagens foram compartilhadas primeiramente na página "JF da Depressão" e logo tomou conta das redes sociais. A vereadora Kátia Franco (PSB) afirmou que levou o caso ao conhecimento da Prefeitura de Juiz de Fora.

"Ele é responsável por adestrar os pitbulls. Já encaminhei para a diretoria do canil e para a prefeitura, e já estão sendo tomadas as devidas providências. Não é uma forma adequada de fazer o adestramento. Os animais que estão lá já sofrem por causa do abandono. Um método incorreto de adestramento pode prejudicar ainda mais as chances deles encontrarem um lar", disse a vereadora.

A Prefeitura de Juiz de Fora informou que o adestrador foi demitido. "A Prefeitura de Juiz de Fora recebeu a denúncia e considera o caso grave. A pessoa responsável já foi desligada e não possui nenhum vínculo com as atividades do Canil Municipal", informou o Executivo.