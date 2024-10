Um homem, de 51 anos, foi encontrado sem vida na sala de casa pela própria mãe no início da tarde dessa terça-feira (8/10), no bairro Parque Bom Retiro, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o registro policial, a mãe do homem relatou que foi até a casa do filho para preparar o almoço e, ao acessar o corredor da casa, viu o homem caído no sofá no interior da sala, com sangue no rosto e espalhado pelo chão do imóvel.

Ela tentou chamar pelo filho, mas não obteve resposta. Vizinhos acudiram a mulher, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica confirmou a morte do homem, mas não conseguiu identificar nenhuma lesão que causasse o sangramento.

Ainda de acordo com a mãe do homem, o filho já foi diagnosticado com tuberculose, era cardíaco, e recentemente passou 40 dias internado no hospital regional para tratamento de uma embolia pulmonar. Além disso, a vítima foi fumante por um longo período e tinha apenas um dos pulmões.

No local, a polícia não encontrou sinal de arrombamento e violência. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo para o IML para exames.