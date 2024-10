Sentença foi proferida no 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte

Um dos suspeitos de participação no assassinato de William Rodrigues Alves Fernandes, de 20 anos, em Belo Horizonte, foi condenado a sete anos e seis meses de reclusão após julgamento pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (8/10).

O crime aconteceu em 30 de março de 2023 no Bairro Capitão Eduardo. A vítima era uma pessoa com deficiência intelectual e tinha histórico de importunações sexuais na região.

No dia do assassinato, William foi agredido depois de ter importunado uma estudante na frente de uma escola. A garota teria envolvimento com um suspeito de tráfico de drogas da área.

O rapaz foi deixado na rua, e a mãe foi socorrê-lo. Quando ela tentava levantar o filho, os suspeitos apareceram e o levaram.

Por volta das 20h30, o corpo de William foi encontrado com quatro tiros na cabeça, todos de uma pistola 9 milímetros.

A assessoria do fórum em Belo Horizonte não repassou detalhes da sentença do homem condenado nesta terça, como, por exemplo, o modo de participação dele no assassinato.

Outros envolvidos

O processo relacionado a outro réu foi desmembrado e ainda está em curso. A denúncia aponta que dois menores também teriam participado do crime. Em decorrência das idades, informações sobre eles não estão disponíveis.