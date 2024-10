O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) realiza até o dia 20 de novembro o Censo do Regime Próprio de Previdência Social de Minas Gerais (RPPS-MG) para que todos os servidores ativos do Executivo, que não fizeram o procedimento em 2023 e foram notificados, regularizem suas informações.



Segundo a autarquia, mais de 9 mil servidores ativos estaduais não participaram do Censo em 2023 e, ainda, estão com a situação pendente.





Mesmo servidores cedidos a outros órgãos ou Poderes precisam atualizar suas informações, cujo procedimento é obrigatório e pode ser realizado on-line. Conforme o Decreto Estadual nº 48.620/2023, os servidores que não participarem do censo podem receber medidas administrativas.





Como fazer?





Para resolver a situação, os servidores devem acessar o site do Ipsemg, clicar no ícone do Censo Previdenciário e fazer login com o CPF e a senha do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) ou do Portal do Servidor. Em seguida, preencher o formulário disponível.

Acesso ao site do Ipsemg

Ícone do Censo Previdenciário

Login com CPF e senha do SEI ou do Portal do Servidor

Preencha o formulário disponível

Os servidores que tiverem dúvidas sobre a participação podem confirmar a situação pela Central LigMinas, discando 155 (ligação gratuita para telefones fixos) ou (31) 3069-6601 (para ligações de outros estados ou celulares).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Também é possível realizar a consulta presencialmente nas unidades de atendimento do Ipsemg, mediante agendamento pelo MG app ou pelo Portal MG (www.mg.gov.br). Mas, nesses locais, a consulta é informativa e não inclui o recenseamento.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos