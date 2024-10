Uma nova categoria de robôs, os robôs-sumô, vai duelar em um ringue na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e o vencedor será aquele que conseguir permanecer mais tempo na arena. A novidade será introduzida na 11ª edição da Competição de Robôs Autônomos (Cora), que começa nesta terça-feira (8/10) e vai até sexta-feira (11/10), das 8h às 17h, no hall principal da Escola de Engenharia, no campus Pampulha.





A competição, conforme a universidade, oferece campo de prática para que estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e superior adquiram experiência em desenvolvimento tecnológico.





Outra atração confirmada para a Cora é a tradicional competição de seguidor de linha. Nessa modalidade, os robôs devem ser capazes de identificar e seguir uma linha, superando dificuldades e obstáculos no menor tempo possível. A disputa acontece nas modalidades avançada, para equipes com integrantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, e mirim, categoria lançada em 2023, destinada à participação de alunos do 5º ao 8º ano do ensino fundamental.

Serão 16 equipes competindo na categoria de seguidor de linha avançada, 14 equipes na modalidade mirim e quatro na disputa de robôs-sumô.

Os vencedores serão premiados com kits de robótica, troféus e medalhas. O melhor design também será reconhecido. Todos os participantes receberão certificados. A programação completa de cada dia da competição está nas redes sociais da Cora.







Entre as modalidades da competição de robôs na UFMG está a de seguidor de linha, em que equipamento tem que desviar de obstáculos Competição de Robôs Autônomos / UFMG / Reprodução

Competição de Robôs Autônomos







A Cora foi idealizada em 2014 pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Elétrica (Petee) em parceria com a Equipe Autobotz UFMG. Desde então, a competição se dedica ao incentivo da robótica e à integração de conhecimento multidisciplinar, estimulando o trabalho em equipe entre estudantes de diferentes níveis de escolaridade.

Segundo os organizadores, o evento proporciona um ambiente enriquecedor de troca de conhecimento e networking para que a comunidade acadêmica e o público externo conheçam melhor a engenharia e suas aplicações, fomentando novas ideias e soluções para os diversos problemas e demandas da sociedade.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O Petee-UFMG é uma iniciativa destinada a estudantes do curso de Engenharia Elétrica. Sob a orientação de um professor tutor, o grupo oferece condições para a realização de atividades extracurriculares que complementam a formação acadêmica dos alunos. Por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, o Petee busca a melhoria do ensino da graduação na Universidade ao aproximar os alunos da vivência prática do curso e disseminar o conhecimento e as ideias no campo de atuação da engenharia.