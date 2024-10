Dois homens, de 33 e 31 anos, e uma mulher, de 42, foram presos pela Polícia Militar de Minas Gerais suspeitos de roubarem 55 litros de gasolina e R$ 143 em dinheiro, fugirem em um Monza azul e trocarem tiros contra a polícia.





De acordo com os militares, um homem de 48 anos informou que havia sido roubado por três indivíduos armados na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Bairro Baixada, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, o que deu início à operação policial na noite desta segunda-feira (7/10).





Diante da denúncia, as equipes policiais foram acionadas e começaram a rastrear o veículo envolvido no crime. Em perseguição, o Monza andou quase 60 km quando foi interceptado pela polícia nas proximidades de Irupi, no Sul do Espírito Santo.





Durante a fuga, os suspeitos dispararam contra os policiais, que revidaram. Dois dos autores ficaram feridos e uma pistola calibre .380 foi apreendida no local. O carro envolvido no crime também foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram conduzidos para atendimento médico e apresentados à Delegacia de Manhuaçu. Conforme a Polícia Civil, os envolvidos foram presos em flagrante delito pelo crime de roubo. Depois dos procedimentos da polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. O fato segue em investigação.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice