Principal preocupação na Serra do Caraça é debelar os focos ainda existentes

Já dura 28 dias o combate pelo Corpo de Bombeiros do incêndio na mata na Serra do Caraça, em Catas Altas, na Região Central de Minas Gerais. Desde que o fogo iniciou, além da preocupação com a mata preservada, existe a ameaça aos condomínios. Nesse 28º dia, cinco bombeiros e três brigadistas trabalham no local. Ainda existem vários focos.

O incêndio tinha sido considerado debelado no 24º dia de ação do Corpo de Bombeiros, no entanto, surgiram novos focos, chamados pelo Corpo de Bombeiros de pontos de detonação. O total da área queimada se aproxima de quatro mil hectares.

Outras quatro áreas, além da Serra da Moeda e do Caraça, estão em chamas e requerem um cuidado redobrado do Corpo de Bombeiros, que tem se desdobrado para combater o fogo em todas as áreas.

Na Floresta Estadual Uaimii, na região de Ouro Preto, esta terça-feira (7/10) é o décimo dia de combate às chamas, que diminuíram bastante. Os trabalhos, nesse período, são de observação da área queimada e evitar grandes detonações (novos focos).





No Parque Estadual Nova Baden, próximo a Lambari, no Sul de Minas, o fogo consome a vegetação há dois dias. Quatro brigadistas estão permanentemente no local e acionam o Corpo de Bombeiros em caso de grande número de focos.





No Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, perto de Barbacena, no Campo das Vertentes, o combate ao fogo entra no terceiro dia. Lá, quatro bombeiros e 10 brigadistas trabalham incessantemente.





Nesta terça-feira (7/10), um incêndio começou na Área de Proteção Ambiental (Ap) Parque Fernão Dias, em Contagem, onde 10 homens trabalham, sendo um bombeiro e nove brigadistas. A expectativa é que o incêndio seja debelado ainda hoje.





Fim do perigo







Quatro incêndios foram debelados completamente, segundo o Corpo de Bombeiros. No Parque Rio Doce, entre Timóteo, Marliéia e Dionísio, foram dois dias de fogo. No Parque estadual Serra do Ouro Branco, entre Ouro Branco e Ouro Preto, o fogo foi controlado depois de 24 horas.





Outros dois pontos que tiveram o fogo debelado em dois dias são o Parque Estadual Serra do Intendente, em Conceição do Mato Dentro, e no Parque Estadual Lapa Grande, próximo a Montes Claros.