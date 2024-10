Uma moradora, que não se identificou, conta que a própria população tem atuado no combate a queimada em Munhoz, no Sul de Minas

Moradores de Munhoz, no Sul de Minas Gerais, sofrem há pelo menos 24 horas com um incêndio de grandes proporções que atinge uma área de vegetação entre os bairros Bela Vista I, Bela Vista II e Tropical Flores nesta quinta-feira (3/10). As chamas, segundo os residentes, ameaçam imóveis.





Uma moradora, que não se identificou, conta que a própria população tem atuado no combate ao fogo. De acordo com a moradora, o grupo se dividiu em dois momentos: o primeiro das 12h às 15h e o segundo das 20h às 23h.





Mesmo com todo o empenho, as chamas não estão sendo extintas. A moradora relata que, desde o início do incêndio, apenas uma guarnição do Corpo de Bombeiros tem atuado no local, uma vez que a cidade não possui batalhão próprio e as demais equipes estão empenhadas em outras ocorrências da região.





“Esse incêndio está acabando com a mata. Dá dó ver os macaquinhos gritando e os bichos saindo correndo de dentro da mata. Vimos alguns cavalos, que ficam lá dentro, saindo já com queimaduras”, conta Sueli.





Ainda conforme a mulher, os moradores chegaram a procurar a Defesa Civil da cidade, mas foram informados que o responsável não estava disponível. Eles então foram recomendados a sair da área. A reportagem procurou a prefeitura da cidade e não conseguiu contato.





Prevenção

Durante a época de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, o Corpo de Bombeiros alerta a população do aumento da incidência de queimadas. De acordo com o órgão, qualquer descuido com o manuseio inadequado do fogo, pode provocar um grande incêndio florestal que pode atingir as Unidades de Conservação, trazendo um prejuízo muito grande para a natureza, portanto nessa época de longa estiagem, jamais utilize o fogo para limpar terrenos ou fazer a queima de lixos e resíduos.





Qualquer atitude de pessoas suspeitas em provocar incêndios deve ser denunciada através do telefone 190 ou do Disque denúncia Unificado 181, nesse último caso é mantido o sigilo do denunciante.





Prisões

A ofensiva das autoridades contra incêndios criminosos em Minas Gerais já resultou, até o dia 20 de setembro, na condução de 216 pessoas por crimes relacionados a incêndios. Desses, 76 foram por crimes ligados a queimadas florestais, segundo dados apresentados pelo Governo de Minas.





Entre janeiro e setembro de 2024, a Polícia Civil indiciou 91 pessoas por crimes relacionados a incêndios em Minas Gerais, um aumento de 13,75% em relação ao mesmo período de 2023. Ainda assim, o número é muito inferior ao de ocorrências registradas. A dificuldade em identificar os responsáveis é uma das principais barreiras no combate a esses crimes. A prática de atear fogo em áreas de vegetação é considerada crime ambiental, conforme estabelecido pelo artigo





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia