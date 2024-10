Belo Horizonte está enfrentando a oitava onda de calor do ano, quase o triplo do total registrado nos 12 meses de 2023. De acordo com a Defesa Civil do município, no ano passado, houve três fenômenos do tipo na capital mineira.







Maio foi o mês de 2024 que mais registrou ondas de calor, com três no total. Setembro teve duas. Agosto, março e outubro, até o momento, registram uma cada.

O alerta atual foi emitido no primeiro dia deste mês e é válido até às 18h desta sexta-feira (4/10). A onda de calor é provocada pela atuação de uma massa de ar quente. As temperaturas registradas podem ser superiores a 32 °C, principalmente no período da tarde, segundo a Defesa Civil.

No ano passado, os alertas para onda de calor foram emitidos no mês de novembro, com dois, e um em dezembro, segundo a Defesa Civil.





Apesar de não ter tido alerta para um período de altas temperaturas, o mês de setembro de 2023 teve o dia mais quente da história de BH, com 38,6ºC.

Com a combinação da atual onda de calor com uma condição pré-frontal, que é o transporte de ventos quentes do Centro-Oeste do país em direção a Minas, BH bateu o recorde de dia mais quente do ano, com 36,2ºC nesta quinta (3/10). Até então, a temperatura máxima tinha sido no dia 3 de setembro, quando os termômetros registraram 35,4ºC.

