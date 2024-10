Um funcionário de uma ambulância morreu na madrugada desta quinta-feira (3/10) em um acidente na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, Sul de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo bateu na traseira de uma carreta bitrem ao desviar de um animal.

O acidente foi no km 861, no sentido São Paulo, por volta de 2h20. Conforme a PRF, a vítima viajava na frente, ao lado do motorista. A ambulância é de uma empresa que faz remoções de pacientes e tinha saído de Campo Belo (MG).

O paciente que era transportado, o motorista e outro funcionário que estavam no veículo não ficaram feridos. Todos recusaram atendimento médico, de acordo com a concessionária Arteris, que administra a rodovia.

O corpo da vítima, de 42 anos, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. Ainda não foi divulgada a identidade do funcionário morto. Não houve congestionamento no trecho, segundo a concessionária, apenas lentidão por alguns minutos. (Colaborou Iago Almeida/Especial para o EM)

