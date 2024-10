Um homem morreu e um casal ficou ferido em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (3/10), no Bairro Nações Unidas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o carro capotou e despencou de uma altura de quatro metros. Três pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente.





Um homem e uma mulher foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Uma terceira vítima morreu no local do acidente. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A perícia foi acionada e colheu informações que vão ajudar nas investigações sobre o que provocou o acidente.