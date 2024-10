Um ônibus do transporte público de Belo Horizonte pegou fogo na noite dessa quarta-feira (2/10), no Bairro Salgado Filho, Região Oeste da capital. As chamas no coletivo da linha 9214 começaram quando o ônibus passava na altura do número 1.004 da Avenida Lagoa da Prata.





Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, mas causas do incêndio ainda não foram identificadas.





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que os documentos do veículo estão em dia e a autorização de tráfego está válida. Ainda segundo o órgão, “as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

