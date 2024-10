Idoso morreu e mulher ficou ferida em acidente com ônibus e moto no Barreiro

Um idoso de 60 anos de idade morreu e uma mulher, de 45, ficou gravemente ferida em um acidente com um ônibus e uma moto na Região do Barreiro de Belo Horizonte. A batida aconteceu na noite dessa quarta-feira (2/10), no bairro Indústrias I.





Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do coletivo informou que seguia na Avenida Olinto Meireles, onde flagrou a motocicleta trafegando pela contramão da pista, que é dividida por muretas de concreto.





Ele afirmou que tentou desviar e frear o ônibus, mas não conseguiu evitar o impacto. Testemunhas ainda apontaram que a passageira da moto estava sem capacete.

O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de álcool. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital. O idoso morreu no local e o corpo foi removido ao IML.