Homem supostamente assassinado no lugar do irmão foi socorrido com vida, mas morreu dentro da ambulância

Um homem, de 23 anos, foi assassinado dentro da própria pizzaria na Região do Barreiro de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 dessa quarta-feira (2/10).





Segundo o boletim de ocorrência, a mulher da vítima relatou que estava com o marido e o filho menor de idade na pizzaria, localizada no bairro Diamante, e uma motocicleta com dois ocupantes se aproximou. O passageiro desembarcou, empurrou o balcão e fez disparos contra o homem, que morreu no local.





A mulher ainda contou aos policiais que pegou o filho e correu para o segundo andar do imóvel até a chegada da polícia. Ela afirmou que o marido foi gerente do tráfico de drogas no Bairro Águas Claras e indicou um suspeito, conhecido como "Chiclete", de 20 anos, que procurou a vítima há pouco tempo e o mandou voltar a gerenciar o tráfico.





A suspeita da mulher é que "Chiclete" teve prejuízos com a recusa do marido dela em voltar a se envolver com o tráfico e o matou.





Os suspeitos fugiram atravessando a Avenida Waldir Soeiro Emrich em direção ao conjunto Diamante Negro. A moto usada no crime, furtada antes do homicídio, foi abandonada. Durante a fuga, a dupla roubou uma outra motocicleta.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.