Ao menos dois acidentes na manhã desta quinta-feira (3/10) complicam o trânsito na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Cambuí, no Sul de Minas.





No sentido São Paulo, uma carreta bateu contra a mureta de proteção da pista e ficou em “L”. Esse efeito ocorre quando o 'cavalo' freia, a carreta não acompanha e se desloca para o lado. Em muitos casos, a carreta atravessa a pista e interrompe a passagem de veículos.





A pista no km 903 está fechada. O motorista da carreta teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital em Cambuí.





Carro capotado na pista sentido Belo Horizonte da Fernão Dias Redes Sociais

Ainda no km 903, do outro lado da pista, no sentido Belo Horizonte, um carro Fiat Strada capotou. Apesar do susto, não há feridos na ocorrência.

As faixas central e da esquerda da pista estão interditadas. No momento, a fila é de 1,5 quilômetros.