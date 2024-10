Um homem, de 55 anos, foi assassinado com um golpe de faca no pescoço durante uma discussão em um bar na noite dessa quarta-feira (2/10), em Manhuaçu, na Zona da Mata.





Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime, um homem de 30 anos, causou uma confusão no estabelecimento e foi advertido pela vítima, proprietário do bar. O homem, então, saiu do local, voltou minutos depois com uma faca e deu um golpe no pescoço da vítima, que morreu no local.





O filho do dono do bar, de 25 anos, tentou defender o pai e agrediu o suspeito com um bastão de madeira. Mesmo caído ao solo, o suspeito tentou pegar a faca novamente e foi agredido mais uma vez agredido pelo filho da vítima.





O suspeito foi socorrido em estado grave com ferimentos na cabeça, rosto e tórax. Ele permanece internado. O filho da vítima foi atingido com um golpe de faca no braço, sofreu uma lesão no tendão do punho e precisou fazer uma cirurgia.





O caso será investigado pela Polícia Civil de Manhuaçu.