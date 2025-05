BH registra menor temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

No início da manhã deste sábado (17/5), Belo Horizonte registrou novamente a temperatura de 12,1ºC, a mais baixa do ano até agora. A marca já havia sido atingida na sexta-feira (16/5), quando a Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, registrou os mesmos 12,1ºC entre 6h e 7h.

Neste sábado (17/5), a previsão meteorológica da Defesa Civil municipal indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado e a temperatura segue baixa nas primeiras horas do dia e à noite na capital. A temperatura máxima estimada é de 25°C e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

Na Estação Mangabeiras, no Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 13,3°C por volta das 6h. Na Estação Cercadinho, a temperatura mínima foi de 12,1°C, com sensação térmica de 6°C às 6h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi de 13,9°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 3h.

Previsão em Minas

Neste final de semana, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo estável com temperaturas amenas em todas as regiões de Minas Gerais, por causa da presença de uma massa de ar frio, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado (17/5), o céu fica parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas, o céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada no estado ficou na casa dos 7ºC no Sul de Minas e a máxima prevista é de 32ºC no Norte.